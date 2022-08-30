Боевики ВСУ 30 августа рано утром в течении одного часа обстреляли три населенных пункта в ДНР, сообщил представитель республики.
По его словам, вооружённые формирования Украины в районе 6:00 утра обстреляли города Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий калибром 155 и 122 миллиметра. Также националисты атаковали мирное село Широкая Балка.
В ведомстве напомнили, что предыдущий артналёт с территории, контролируемой киевским режимом, произошёл 29 августа в десять часов вечера.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.