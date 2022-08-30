Politico: США намерены продать Тайваню оружия на миллиард долларов

Американские журналисты заявили, что члены администрации руководителя США Джо Байдена собираются призвать конгрессменов поддержать передачу оружия на сумму почти 1,1 миллиарда долларов Тайбэю.

По информации Politico, предположительно, Тайвань сможет приобрести у Вашингтона

60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II,

100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder.

Также американские власти намерены оборудовать истребители F-16, отметили в СМИ. По мнению журналистов, Конгресс США одобрит предложение Белого дома.

Ранее сообщалось, что два корабля Военно-морских сил США совершили проход через Тайваньский пролив.