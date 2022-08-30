Американские журналисты заявили, что члены администрации руководителя США Джо Байдена собираются призвать конгрессменов поддержать передачу оружия на сумму почти 1,1 миллиарда долларов Тайбэю.
По информации Politico, предположительно, Тайвань сможет приобрести у Вашингтона
Также американские власти намерены оборудовать истребители F-16, отметили в СМИ. По мнению журналистов, Конгресс США одобрит предложение Белого дома.
Ранее сообщалось, что два корабля Военно-морских сил США совершили проход через Тайваньский пролив.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.