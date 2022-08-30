Вассерман: "американская крыша" над прибалтийскими фашистами скоро прохудится

Литва, Латвия и Эстония продолжают глумиться над историей и цинично сносят памятники ВОВ.

Российская Федерация пока выражает дежурную озабоченность всему происходящему в Прибалтике.

О том, как можно наказать "Прибалтийские Вымираты", депутат Государственной Думы РФ и политический аналитик Анатолий Вассерман рассказал корреспонденту издания argumenti. ru.

"Наказать временно отделенные прибалтийские республики России мы можем одним-единственным способом — сокращением взаимодействия с ними. Да, конечно, при этом пострадают и рядовые граждане, не причастные к преступлениям фашистской верхушки этих государств, но что поделаешь: сами когда-то проголосовали за отделение, сами и расплачиваются", — отметил эксперт.

По его словам, хозяева этих лилипутских стран — США. Именно они "крышуют" фашистское руководство Прибалтики.

Однако в течение ближайших 7-8 лет в мире изменится обстановка и соотношение сил, убеждён Вассерман. Это означает лишь одно, "крыша" над всеми этими прибалтийскими фашистами "резко прохудится".

"Конкретных сроков указать не берусь, тут многое зависит от множества случайных обстоятельств, но порядок величин именно такой — к концу нынешнего десятилетия", — подытожил обозреватель.