Российским ПВО удалось сбить четыре украинских дрона над Запорожской АЭС

Согласно сообщению Минобороны РФ, над Запорожской АЭС российскими ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника, которые могли стать причиной ядерной катастрофы.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что дроны были запущены с позиций ВСУ, дислоцированных возле населённого пункта Марганец Днепропетровской области.

Представители ведомства подчеркнули, что обстрелы ВСУ никак не сказались на радиационной обстановке ЗАЭС.