Согласно сообщению Минобороны РФ, над Запорожской АЭС российскими ПВО были сбиты четыре украинских беспилотника, которые могли стать причиной ядерной катастрофы.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. 29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что дроны были запущены с позиций ВСУ, дислоцированных возле населённого пункта Марганец Днепропетровской области.
Представители ведомства подчеркнули, что обстрелы ВСУ никак не сказались на радиационной обстановке ЗАЭС.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.