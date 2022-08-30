В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины заявили о прибытии в Киев делегации армии Чехии.
"Состоялся официальный визит представителей ВС Чешской Республики во главе с начальником Генштаба генерал-майором Карелом Ржегкой", — сказали украинские чиновники.
При этом они не сообщили подробности рабочей поездки.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев осудил чешского министра обороны за высказывания о гибели журналистки Дарьи Дугиной. Как подчеркнул политик, республика может перестать быть правовым государством.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.