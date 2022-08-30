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Экс-глава генштаба Британии: Киев срочно должен начать переговоры с Россией

Силовые структуры

Киев должен срочно начать переговоры с Россией, потому что РФ явно не проигрывает в конфликте. Такое заявление сделал экс-глава генштаба Великобритании лорд Ричард Даннат.

Также он добавил, что представить, как Украина собирается побеждать, ему сложно. По его мнению, конфликт на каком-то этапе вернётся к переговорам.

"ООН, мировые СМИ, все могут сказать русским, что они должны уйти. Но русские никогда не уйдут добровольно. Я не вижу обстоятельств, при которых украинцы когда-либо будут достаточно сильны, чтобы победить их, а западные страны и НАТО, не собираются проводить коалиционную операцию в кувейтском стиле, чтобы вышвырнуть русских", — заявил Даннат.

Ранее американский военный эксперт Харлан Ульман заявил, что единственным выходом из тупика на Украине являются переговоры.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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