ВСУ не выпустили ни одной ракеты по ЛНР за сутки

Украинская сторона прекратила обстрелы Луганской Народной Республики за минувшие сутки, сообщил офицер Андрей Марочко.

"За истекшие сутки, 30 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано", — сообщил офицер народной милиции.

По какой причине может быть "затишье", в регионе не уточнили.