Украинская сторона прекратила обстрелы Луганской Народной Республики за минувшие сутки, сообщил офицер Андрей Марочко.
"За истекшие сутки, 30 августа 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано", — сообщил офицер народной милиции.
По какой причине может быть "затишье", в регионе не уточнили.
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