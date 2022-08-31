Рожин: новый "третий корпус" ВС РФ будет задействован на юге Украины

Новая группировка российских войск, которая сформирована из добровольцев, по всей вероятности, начнёт наступать на юге Украины.

Об этом сообщил военный обозреватель Борис Рожин.

Эксперт назвал это формирование "третьим корпусом", где "первый" и "второй" корпуса соответствуют войсковым группировкам республик Донбасса.

"Скорее всего, его будут использовать где-то на юге (Запорожье или Николаев). Возможно, его используют для наступления на Угледар. Пока группировка стоит на территории РФ. … И в боях мы уже увидим реальную силу этого нового соединения. Учения — это хорошо, но на реальной войне всё немножко по-другому", — в интервью изданию "Украина.ру" рассказал аналитик.

Рожин подчеркнул, что скрывать перемещение такого крупного формирования в условиях постоянно ведущейся Западом разведки будет весьма затруднительно.