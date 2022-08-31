Business Insider: рекруты в спецназ ВМС США принимают стимулирующие препараты

Журналистка Габби Ландсверк заявила, что рекруты в спецназ Военно-морских сил США употребляют стимулирующие препараты. Они необходимы для сдачи тестов, подчеркнула обозреватель.

"Популярный своей жестокостью курс подготовки "морских котиков" заставляет новобранцев принимать лекарства посреди тренировок", — сказала Ландсверк, передаёт Business Insider.

По мнению публицистки, во время тренировок военные страдают физически и морально. Дефицит сна, сырость и холод провоцируют возникновение опасных заболеваний, в том числе иммерсионный отёк лёгких, отметила обозреватель. Также она напомнила, что из-за суровых условий недавно скончался рекрут.

Ранее бывший пехотинец ВМС США Роберт О'Нилл возмутился расовыми тренингами в американской армии.