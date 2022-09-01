В ожидании миссии МАГАТЭ Энергодар подвергся массированному обстрелу ВСУ

Украинские боевики 1 сентября вновь обстреляли окрестности Запорожской АЭС, где сегодня ожидают приезда международных экспертов МАГАТЭ.

Артиллерийская атака началась около шести часов утра, сообщают корреспонденты издания "Интерфакс". По их словам, грохот слышен каждые 3-4 минуты, причём ведётся обстрел жилых микрорайонов и административных зданий.

Сегодня Энергодар должна посетить делегация МАГАТЭ, чтобы проинспектировать работу атомной станции, находящейся под контролем России.