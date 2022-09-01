В результате обстрела Энергодара погибло три мирных жителя

В результате новой атаки украинских боевиков на Энергодар погибли как минимум три мирных жителя, сообщает администрация города.

Один из снарядов взорвался примерно ста метрах от детского сада, передаёт слова представителя муниципалитета издание РИА Новости.

Ранее стало известно, что утром 1 сентября ВСУ продолжили массированный обстрел окрестностей Запорожской АЭС, пытаясь сорвать визит миссии МАГАТЭ.