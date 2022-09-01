Появление военных альянса НАТО на Украине может привести к началу ядерной войны.
Такое мнение высказал автор статьи в американском журнале Foreign Affairs.
Но пока Вашингтон вместе с союзниками пытается предотвратить эскалацию, которая спровоцировала бы войну между РФ и военным блоком, убеждён автор.
"Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Чёрном море вблизи Украины — это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это последствие спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту", — сказано в статье издания.
Автор призвал избегать данного сценария любой ценой, при этом отметив всё большую вовлеченность западных стран в противостояние.
"Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведывательные данные и современное вооружение, такое как реактивные системы залпового огня HIMARS", — подчеркнуло издание.
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