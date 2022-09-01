Боевики ВСУ обстреливают место встречи миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в районе Запорожской АЭС.
В Минобороны России убеждены, что киевский режим намерен сорвать прибытие специалистов на объект.
"С 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС", — сообщили в ведомстве.
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