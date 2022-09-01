Референдумы в ЛДНР и освобождённых областях Украины до конца осени не состоятся

Проведение референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени не состоится. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По информации издания, голосование по вступлению в состав Российской Федерации территорий было намечено на четвёртое ноября в День народного единства, однако всё будет зависеть от обстановки на линии фронта.

Отмечается, что референдумы о присоединении к РФ будут проводиться после выхода союзных войск на границы Республик и областей.

Ранее секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что в ДНР и ЛНР обязательно состоится голосование по присоединению к РФ, ведь это уже российские регионы.