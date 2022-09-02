Украинская сторона нанесла по Мелитополю ряд ракетных ударов. Согласно информации, по городу выпустили около пяти снарядов.
"Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны", — сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
О пострадавших в результате обстрела и разрушениях пока неизвестно.
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