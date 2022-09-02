Украина ударила по мирному Мелитополю

Украинская сторона нанесла по Мелитополю ряд ракетных ударов. Согласно информации, по городу выпустили около пяти снарядов.

"Боевики Зеленского нанесли ракетный удар по мирному Мелитополю. Сработала система противовоздушной обороны", — сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

О пострадавших в результате обстрела и разрушениях пока неизвестно.