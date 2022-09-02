"Ремдизель": бронемашины "Тайфун" будут собирать из отечественных узлов

С 2023 года бронемашины "Тайфун" будут производить исключительно из узлов и агрегатов российского производства, сообщили в АО "Ремдизель".

"Всё то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения", — цитирует ТАСС представителей ведомства.

Уже в следующем году гособоронзаказ будет выполняться с полностью замещёнными машинами.