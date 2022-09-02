С 2023 года бронемашины "Тайфун" будут производить исключительно из узлов и агрегатов российского производства, сообщили в АО "Ремдизель".
"Всё то, что у нас есть в "Тайфунах", сейчас в процессе полного импортозамещения", — цитирует ТАСС представителей ведомства.
Уже в следующем году гособоронзаказ будет выполняться с полностью замещёнными машинами.
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