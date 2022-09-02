Военнослужащие Росгвардии задержали в Запорожье вооружённого пособника ВСУ, который через родственника передавал украинским боевикам информацию о количестве российских военных, вооружения и техники ВС РФ, местах движения войсковых колон.
Для получения информации он использовал монокуляр на крыше своего дома.
Задержанный также пытался получить вооружение, чтобы применить его против российской армии.
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