Бойцы Росгвардии задержали в Запорожье вооружённого пособника ВСУ

Военнослужащие Росгвардии задержали в Запорожье вооружённого пособника ВСУ, который через родственника передавал украинским боевикам информацию о количестве российских военных, вооружения и техники ВС РФ, местах движения войсковых колон.

Для получения информации он использовал монокуляр на крыше своего дома.

Задержанный также пытался получить вооружение, чтобы применить его против российской армии.