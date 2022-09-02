В Минобороны Великобритании заявили, что на юге Украины идут тяжёлых боевые действия между союзными войсками и армией киевского режима. Более того, по данным разведки MI-6, артиллерийские обстрелы проходят около Запорожской АЭС.
"Тяжёлые бои продолжаются на юге Украины, включая обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении.
В сводке отметили, несмотря на активное проведение спецоперации, 1 сентября стартовали ежегодные учения "Восток-2022", в которых примут участие более 50 тысяч военнослужащих.
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