Британская MI-6 заявила о тяжёлых боевых действиях на юге Украины

В Минобороны Великобритании заявили, что на юге Украины идут тяжёлых боевые действия между союзными войсками и армией киевского режима. Более того, по данным разведки MI-6, артиллерийские обстрелы проходят около Запорожской АЭС.

"Тяжёлые бои продолжаются на юге Украины, включая обстрелы в Энергодарском районе, недалеко от Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении.

В сводке отметили, несмотря на активное проведение спецоперации, 1 сентября стартовали ежегодные учения "Восток-2022", в которых примут участие более 50 тысяч военнослужащих.