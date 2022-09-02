Прибалтийские страны могут быть следующими по проведению в них демилитаризации Россией. Такую точку зрения высказал глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
По его словам, недружественные действия "прибалтийских политических гномиков" могут повлечь за собой четвёртую большую войну в Европе.
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