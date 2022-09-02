Перенджиев оценил возможное танковое наступление ВСУ: "Сдержат авиацией"

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Берлин и Вашингтон поставить в качестве военной помощи ВСУ современные боевые танки Leopard 2 и Abrams. Политик убеждён, что украинская армия нуждается в тяжёлой артиллерии на поле боя. Военный эксперт и политолог Александр Перенджиев прокомментировал просьбу Шмыгаля и отметил, что настолько громким заявлением Киев попытался повысить шансы на успех.

Намерение украинских властей приобрести современные танки является своеобразной "работой над ошибками", которую Киев проводит после провального контрнаступления, считает политолог.

"Но с американцами тут есть одна загвоздка, а именно логистика поставок танков, если Вашингтон, конечно, на неё решится. Переправить партию Abrams через океан — это не шутка, а очень затратное мероприятие. С немцами ситуация попроще — они куда ближе к Украине, но что-то мне подсказывает, что Германии расставаться со своими танками будет грустно", — отметил Перенджиев.

Эксперт считает, что в случае контрнаступательных действий ВСУ с использованием танков России следует сдерживать манёвры украинской армии авиацией, ракетными ударами и противотанковыми средствами.

"Использовать же танки для уничтожения танков — не самая выгодная стратегия для армии, находящейся в обороне", — объяснил Перенджиев в беседе с Общественной Службой Новостей.