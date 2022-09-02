Скибицкий: Россия может отправить в зону СВО ещё 350 тысяч военных

ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация может отправить в зону спецоперации ещё около 350 тысяч солдат. По его словам, у России размещён мощный военный контингент во многих государствах, а "многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами".