Ищенко: за два года Украина потеряет убитыми миллион военных

Украина имеет человеческий ресурс, позволяющий ей воевать сегодняшними темпами ещё год-два. Получается, что каждый двадцатый активный украинец будет убит в СВО.

Об этом в своем блоге заявил политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил что только боевиков ВСУ погибнет не менее миллиона, не считая жертв среди мирных граждан.

"Украинские ресурсы исчерпаемы, и эти ресурсы не такие большие, порядка двух миллионов или двух с половиной, которые можно призвать… У них осталось примерно еще на год призывного ресурса, с помощью которого можно пополнять армию нынешними темпами... Может быть, на полтора года, максимум на два, хотя уже через год-полтора эти ресурсы должны начать исчерпываться и всё равно в том же темпе пополнять уже не получится, уже будут приходить совсем хромые и нищие на пополнение", — отметил аналитик.

По его словам, год еще дополнительный — это огромный срок. За это время погибнет не менее 500 тысяч только солдат.

"А за два года так точно до миллиона военнослужащих погибнет, будет ранено, искалечено и так далее. Учитывая, что на Украине, на подконтрольной Киеву территории живет не больше 20 млн сейчас, то каждый двадцатый", — подытожил Ищенко.