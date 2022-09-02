Украина имеет человеческий ресурс, позволяющий ей воевать сегодняшними темпами ещё год-два. Получается, что каждый двадцатый активный украинец будет убит в СВО.
Об этом в своем блоге заявил политолог Ростислав Ищенко.
Он отметил что только боевиков ВСУ погибнет не менее миллиона, не считая жертв среди мирных граждан.
"Украинские ресурсы исчерпаемы, и эти ресурсы не такие большие, порядка двух миллионов или двух с половиной, которые можно призвать… У них осталось примерно еще на год призывного ресурса, с помощью которого можно пополнять армию нынешними темпами... Может быть, на полтора года, максимум на два, хотя уже через год-полтора эти ресурсы должны начать исчерпываться и всё равно в том же темпе пополнять уже не получится, уже будут приходить совсем хромые и нищие на пополнение", — отметил аналитик.
По его словам, год еще дополнительный — это огромный срок. За это время погибнет не менее 500 тысяч только солдат.
"А за два года так точно до миллиона военнослужащих погибнет, будет ранено, искалечено и так далее. Учитывая, что на Украине, на подконтрольной Киеву территории живет не больше 20 млн сейчас, то каждый двадцатый", — подытожил Ищенко.
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