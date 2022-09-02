Львовский эксперт Костюк: Западную Украину могут "захватить" войска ОДКБ

Войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут войти из Белоруссии на Украину после запланированных там учений.

Об этом сообщил глава Львовской областной организации Союза офицеров Украины Пётр Костюк.

По его словам, ОДКБ может применить легенду учений для установления контроля над рядом украинских областей.

"В Белоруссии будут проходить командно-штабные учения… Будет один вопрос, который они будут отрабатывать — это освобождение потерянных районов условной страны. Ну можно себе представить, что условная страна — это Украина, это районы, пограничные Волынской, Житомирской и Ровенской областей. Извините, с 8 сентября по 14 сентября. Акцентирую, что сейчас они смотрят, что Запад даст Украине, и 8 сентября "Рамштайн". Это будет очень важно", — отметил Костюк.