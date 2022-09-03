Попытка наступления ВСУ на Херсон и Берислав очень дорого обойдётся украинской армии. После уничтожения переправ боевики оказались в окружении.
"Великое контрнаступление укронацистов под предводительством пана Зеленского по давней украинской традиции превратилось в котёл", — заявил российский военный эксперт Сергей Колясников.
Украинцы пишут в соцсетях, что больницы крупных городов на юге страны заполнены ранеными солдатами, а морги — убитыми.
"Но в полях их валяется ещё больше", — отметил специалист.
Он уточнил, что сейчас по окружённым боевикам работает авиация ВКС РФ и артиллерия союзников.
Ранее сообщалось, что после провала контрнаступления украинских войск президенты Франции и Германии вновь призывают к переговорам с Россией.
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ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.