Подоляк: Крым кишит агентурой Киева, диверсий будет ещё больше

Киев в Крыму сформировал настоящую сеть террористического диверсионного движения.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Нет никаких уже ни у кого сомнений, что Крым — это абсолютно юридически, и де-факто скоро будет Украиной. Это очень важно доработать именно сейчас", — в эфире телеканала "Дом" заявил украинский чиновник.

По его словам, осуществлённые на полуострове диверсии — лишь начало. Диверсионная работа будет продолжаться, уверен украинский политик и подчеркнул, что крымские татары якобы тоже проявляют свои протесты и настроения.

"За последние три недели произошло порядка 12 крупных эксцессов, которые позволяют сказать, что в Крыму начинается масштабная операция, единая, целая операция по деоккупации с разрушением всей тыловой логистической инфраструктуры снабжения российской армии", — подытожил Подоляк