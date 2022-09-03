Киев в Крыму сформировал настоящую сеть террористического диверсионного движения.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Нет никаких уже ни у кого сомнений, что Крым — это абсолютно юридически, и де-факто скоро будет Украиной. Это очень важно доработать именно сейчас", — в эфире телеканала "Дом" заявил украинский чиновник.
По его словам, осуществлённые на полуострове диверсии — лишь начало. Диверсионная работа будет продолжаться, уверен украинский политик и подчеркнул, что крымские татары якобы тоже проявляют свои протесты и настроения.
"За последние три недели произошло порядка 12 крупных эксцессов, которые позволяют сказать, что в Крыму начинается масштабная операция, единая, целая операция по деоккупации с разрушением всей тыловой логистической инфраструктуры снабжения российской армии", — подытожил Подоляк
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