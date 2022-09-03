Медведев: попытки Запада развалить Россию — "шахматная игра со смертью"

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад в своём стремлении развалить Россию не понимает, что "подобные игры" могут сыграть с ними плохую шутку.

Он напомнил, что Российская Федерация смогла сохранить свою мощь даже после распада Советского Союза, поэтому всяческие попытки уничтожить империю закончатся плачевно для коллективного Запада.

"Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", — подчеркнул он.

Ранее член экспертного совета организации "Офицеры России", кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев заявил, что прямое участие США и НАТО в украинском конфликте изменит ход спецоперации российской армии и спровоцирует начало полномасштабной войны.