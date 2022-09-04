Запущенные из Севастополя "Калибры" поразили объекты ВСУ в Харькове и Николаеве

Корабли Черноморского флота РФ атаковали крылатыми ракетами "Калибр" военные объекты украинских боевиков в Николаеве и Харькове.

Пока киевский режим продолжает угрожать атаками на полуостров Крым, Вооруженные силы России методично уничтожают военную инфраструктуру Украины.

Как рассказали жители Севастополя, ночью 4 сентября корабли ЧФ РФ, находящиеся на рейде, выпустили несколько высокоточных ракет "Калибр". Судя по сообщениям в украинских соцсетях, целью запусков были объекты ВСУ в Харькове и Николаевской области.

Украинцы публикуют фотографии и видео сильных взрывов и пожаров, что подтверждает точное попадание ракет.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что новая российская подлодка "Белгород" способное уничтожить целую авианосную группу условного противника с расстояния в тысячу километров.