Вооружённые силы РФ должны в ближайшее время начать наступление на николаевско-криворожском направлении. Тогда местное население перестанет бояться возвращения ВСУ.
Противника необходимо отодвинуть как минимум на 100 км от Херсона, чтобы киевские власти перестали запугивать жителей региона скорым возвращением украинских боевиков, уверен военный корреспондент журналист Роман Сапоньков.
"Пока же они прямо говорят: "мы боимся, что вы уйдете, а нас потом вырежут", — рассказал журналист изданию "Украина.ру".
Поняв, что Россия пришла навсегда, и готова защищать украинцев от националистов, "местные жители смело заявят о своих симпатиях к РФ", отметил Сапоньков.
Ранее киевские власти пригрозили крупными тюремными сроками тем, кто будет участвовать в референдуме по поводу присоединения освобождённых территорий к России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.