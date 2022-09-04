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Военный эксперт Сапоньков: русским войскам нужно сейчас наступать на Николаев

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ должны в ближайшее время начать наступление на николаевско-криворожском направлении. Тогда местное население перестанет бояться возвращения ВСУ.

Военный эксперт Сапоньков: русским войскам нужно сейчас наступать на Николаев

Противника необходимо отодвинуть как минимум на 100 км от Херсона, чтобы киевские власти перестали запугивать жителей региона скорым возвращением украинских боевиков, уверен военный корреспондент журналист Роман Сапоньков.

"Пока же они прямо говорят: "мы боимся, что вы уйдете, а нас потом вырежут", — рассказал журналист изданию "Украина.ру".

Поняв, что Россия пришла навсегда, и готова защищать украинцев от националистов, "местные жители смело заявят о своих симпатиях к РФ", отметил Сапоньков.

Ранее киевские власти пригрозили крупными тюремными сроками тем, кто будет участвовать в референдуме по поводу присоединения освобождённых территорий к России.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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