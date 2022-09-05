В Энергодаре сообщили об ударе дронов ВСУ по местному волонтёрскому штабу

В Энергодаре Запорожской области удалось сбить два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые пытались нанести удар по волонтёрскому штабу, передаёт РИА Новости.

"Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре", — заявили в администрации города.

В мэрии сообщили, что пострадавших нет. На данный момент на месте работают представители правоохранительных органов.