В Энергодаре Запорожской области удалось сбить два беспилотных летательных аппарата ВСУ, которые пытались нанести удар по волонтёрскому штабу, передаёт РИА Новости.
"Два беспилотника-камикадзе сбиты при попытке нанести удар по штабу движения "Мы вместе с Россией" в Энергодаре", — заявили в администрации города.
В мэрии сообщили, что пострадавших нет. На данный момент на месте работают представители правоохранительных органов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.