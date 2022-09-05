Спецназ "О" ВС РФ развернул охоту на командиров ВСУ на Северском направлении

Наступательная операция союзных сил России и народных республик на город Северск продолжается.

Военной целью группировки "Отважных" на данном направлении являются в том числе командиры подразделений ВСУ. Как сообщает издание "Русская весна", российские бойцы развернули настоящую "охоту" на украинских командиров. Так, в ходе очередной атаки спецназу "Отважных" удалось выследить автомобиль одного из них и уничтожить его нанесением высокоточного удара.

Ранее также сообщалось о том, что военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ пожаловались на своё бедственное положение.