Наступательная операция союзных сил России и народных республик на город Северск продолжается.
Военной целью группировки "Отважных" на данном направлении являются в том числе командиры подразделений ВСУ. Как сообщает издание "Русская весна", российские бойцы развернули настоящую "охоту" на украинских командиров. Так, в ходе очередной атаки спецназу "Отважных" удалось выследить автомобиль одного из них и уничтожить его нанесением высокоточного удара.
Ранее также сообщалось о том, что военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ пожаловались на своё бедственное положение.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.