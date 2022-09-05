В Крыму армия России сбила воздушную цель

В Крыму ВС РФ сбили очередную воздушную цель боевиков ВСУ

В Крыму, в районе Евпатории у посёлка Витино в небе прогремел взрыв.

Об этом пишет "Русская Весна" со ссылкой на очевидцев.

Средства противовоздушной обороны армии РФ уничтожили воздушную цель националистов. По всей вероятности, сбит очередной беспилотный аппарат ВСУ.

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