Вооружение Североатлантического альянса НАТО не доходит до зоны спецоперации России.
Вооружённые силы Украины воюют, чем придётся. Об этом сообщают западные СМИ, проведя собственное расследование. Запад уже удивился — где же подаренные Киеву 14 млрд евро?
К примеру, австрийцы сообщают о том, что киевский режим использует даже "кукурузники". Устаревшие самолеты Ан-2 переделывают так, чтобы они могли скидывать вместо удобрений боеприпасы.
А на передовой ВСУ применяют самодельные "шахидмобили" — на гражданские грузовики ставят миномёты и даже ракеты.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.