Зеленский бросает в бой "кукурузники" и шахидмобили: €14 млрд псу под хвост

Вооружение Североатлантического альянса НАТО не доходит до зоны спецоперации России.

Вооружённые силы Украины воюют, чем придётся. Об этом сообщают западные СМИ, проведя собственное расследование. Запад уже удивился — где же подаренные Киеву 14 млрд евро?

К примеру, австрийцы сообщают о том, что киевский режим использует даже "кукурузники". Устаревшие самолеты Ан-2 переделывают так, чтобы они могли скидывать вместо удобрений боеприпасы.

А на передовой ВСУ применяют самодельные "шахидмобили" — на гражданские грузовики ставят миномёты и даже ракеты.