Во вторник утром прогремели несколько взрывов в Кривом Роге. На месте "прилёта" ракеты возник огромный столб дыма, который виден из нескольких районов города.
Украинское ПВО пыталось отразить налёт, но безуспешно. На одном из видео, выложенных в Сети заметен след пуска ЗРК.
Предположительно, удар снова пришёлся по нефтебазе. Накануне вечером туда же попали две ракеты ВКС России.
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Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.