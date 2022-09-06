ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Во вторник утром прогремели несколько взрывов в Кривом Роге. На месте "прилёта" ракеты возник огромный столб дыма, который виден из нескольких районов города.

Украинское ПВО пыталось отразить налёт, но безуспешно. На одном из видео, выложенных в Сети заметен след пуска ЗРК.

Предположительно, удар снова пришёлся по нефтебазе. Накануне вечером туда же попали две ракеты ВКС России.