Командование ВСУ отправило боевиков на смерть ради пропагандистской фотографии

Украинскими боевиками была устроена провокация в населённом пункте Озёрное. В посёлок отправили взвод националистов, чтобы сделать фотографию с флагом Украины.

Как рассказал представитель Народной милиции ДНР, Озёрное сейчас находится в "серой зоне", то есть между позициями союзников и ВСУ. Командование отправило группу боевиков на лодках через реку Северский Донец, чтобы установить в населённом пункте украинский флаг, а также сделать с ним фотографии и записать ролик.

Таким образом украинская пропаганда надеялась доказать, что посёлок контролируется националистами.

"Эта попытка была своевременно выявлена и на отходе, при высадке на свой берег по группе противника было нанесено огневое поражение", — рассказал военкор Константин Колыбельский.

В результате двое боевиков были ликвидированы, ещё несколько военнослужащих ВСУ получили тяжёлые ранения.

"В посёлке Озёрное украинский флаг сброшен, противник отсутствует", — сообщил репортёр.