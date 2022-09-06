Сломать “херсонские” планы Зеленского поможет наступление армии России

Несмотря на потери и неудачи, украинская армия продолжает двигаться к Херсону.

И пока есть резервы, ВСУ будут пытаться прорваться в каком-то направлении.

Владимир Зеленский не откажется от громкой риторики по Херсону, сообщило издание "Взгляд”.

"Единственное, что можно сделать, — это дать отпор, не дать им, нанести удар. Как только где-то произойдет прорыв, например, в Донбассе, тогда они будут вынуждены свернуть свои действия”, — отметил военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, у РФ есть два способа остановить националистов в направлении Херсона. Если взять во внимание, что тактика солдат НАТО предполагает передвижение малых групп, то они становятся уязвимыми с точки зрения организации коммуникаций, доставки топлива и боеприпасов.

Так можно истощить резервы ВСУ. Другой вариант — обострить ситуацию и пойти в наступление, но уже на другом участке фронта.