Несмотря на потери и неудачи, украинская армия продолжает двигаться к Херсону.
И пока есть резервы, ВСУ будут пытаться прорваться в каком-то направлении.
Владимир Зеленский не откажется от громкой риторики по Херсону, сообщило издание "Взгляд”.
"Единственное, что можно сделать, — это дать отпор, не дать им, нанести удар. Как только где-то произойдет прорыв, например, в Донбассе, тогда они будут вынуждены свернуть свои действия”, — отметил военный блогер Юрий Подоляка.
По его словам, у РФ есть два способа остановить националистов в направлении Херсона. Если взять во внимание, что тактика солдат НАТО предполагает передвижение малых групп, то они становятся уязвимыми с точки зрения организации коммуникаций, доставки топлива и боеприпасов.
Так можно истощить резервы ВСУ. Другой вариант — обострить ситуацию и пойти в наступление, но уже на другом участке фронта.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.