dikGAZETE: киевский режим скоро полностью уничтожит Украину

Киев предпочёл поддаться уговорам Запада по эскалации конфликта с Россией, в результате чего экономика Украины стремительно падает в пропасть.

Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.

Автор отмечает, что экономика Незалежной, использовавшая логистические сети России, всегда находилась в весьма устойчивом состоянии, но хаос, вызванный Западом, отбросил страну до "уровня африканских экономик”.

В итоге Киев полностью попал в зависимость — занял миллиарды долларов у МВФ и Всемирного банка.

"Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настаивает на том, чтобы стать сателлитом Запада. И если он в ближайшее время не начнёт действовать в интересах украинского народа, страна будет полностью уничтожена”, — пишет автор издания Эрхан Алтипармак.

Но если мирные переговоры с Россией состоятся и будет достигнуто взаимное согласие по многим вопросам, украинцы ещё смогут жить в "стабильности и благоденствии", заключило издание.