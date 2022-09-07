Киев предпочёл поддаться уговорам Запада по эскалации конфликта с Россией, в результате чего экономика Украины стремительно падает в пропасть.
Об этом сообщает турецкое издание dikGAZETE.
Автор отмечает, что экономика Незалежной, использовавшая логистические сети России, всегда находилась в весьма устойчивом состоянии, но хаос, вызванный Западом, отбросил страну до "уровня африканских экономик”.
В итоге Киев полностью попал в зависимость — занял миллиарды долларов у МВФ и Всемирного банка.
"Но киевский режим, несмотря на всю эту мрачную картину, настаивает на том, чтобы стать сателлитом Запада. И если он в ближайшее время не начнёт действовать в интересах украинского народа, страна будет полностью уничтожена”, — пишет автор издания Эрхан Алтипармак.
Но если мирные переговоры с Россией состоятся и будет достигнуто взаимное согласие по многим вопросам, украинцы ещё смогут жить в "стабильности и благоденствии", заключило издание.
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