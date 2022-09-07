Путин: спецоперация на Украине — зеркальный ответ на агрессивные действия Киева

Специальная военная операция на Украине стала зеркальным ответом на агрессивные действия киевского режима. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, Россия ничего не потеряла и не потеряет в ходе проведения спецоперации, а её главное приобретение — укрепление суверенитета. Он также отметил, что сейчас на международной арене происходит поляризация, которая принесёт пользу стране.

Президент добавил, что армия РФ не начинала боевых действий, а желает их закончить. Как пояснил глава государства, спецоперация по демилитаризации Украины стала ответом на агрессивные шаги киевского режима, который провёл много военных операций против мирных жителей Донбасса.

"Мы предприняли несколько попыток решить ситуацию миром, но потом дали зеркальный ответ", — подчеркнул российский лидер.