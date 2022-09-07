Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что уже побеседовал с новым главой британского МИД Джеймсом Клеверли.

Украинский министр отметил, что это был первый официальный звонок его европейского коллеги на новой должности.

"Мы полностью сходимся во взглядах на главную цель: Украина должна победить. Мы будем активно работать вместе, чтобы убедить другие государства по всему миру поддержать её, особенно тех, у кого всё ещё могут быть сомнения. Тот факт, что мы были первыми, кому позвонил министр иностранных дел, говорит сам за себя", — пишет глава внешнеполитического ведомства Украины в соцсети.