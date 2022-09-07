Германия "достигла предела" в поставках Киеву оружия из своих запасов

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин достиг предельного объёма поставок оружия Киеву из собственных запасов.

"Мы передали Украине невероятно много оружия из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно — мы достигли предела", — на пленарном заседании Бундестага заявила министр.

Однако она обещает, что ФРГ не ослабит усилий по поддержке киевской власти, но проследит, "чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии".