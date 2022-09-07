Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин достиг предельного объёма поставок оружия Киеву из собственных запасов.
"Мы передали Украине невероятно много оружия из резерва бундесвера, но я скажу на этом месте совершенно ясно — мы достигли предела", — на пленарном заседании Бундестага заявила министр.
Однако она обещает, что ФРГ не ослабит усилий по поддержке киевской власти, но проследит, "чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.