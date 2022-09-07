Генштаб ВСУ: армия России атакует и наносит массированные удары

Армия РФ наносит атакует и массированные удары — это основное из "свежей" сводки Генштаба украинских войск 7 сентября.

Армия России сосредотачивает усилия по освобождению всего Донбасса, Херсонской области и удержанию позиций в Запорожской, Харьковской и Николаевской областях, сообщают в ГШ ВСУ.

ВС РФ атакует у посёлков Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Соледар, Бахмутское, Долина, Опытное, города Артёмовск.

Также наносятся удары по объектам и позициям националистов в районах н. п. Харьков, Циркуны, Славянск, Северск, Большие Проходы, Краматорск, Богоявленко, Константиновка, Дорожнянка, Ольговское, Белогорка, Костромка, Безымянное, Андреевка, Сухой Пруд и Белая Криница.