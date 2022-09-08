В Крыму советуют киевскому режиму готовить маршруты: придётся бежать, как крысам

Киевскому режиму стоит готовить эвакуационные маршруты для себя, а не запугивать крымчан, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По словам политика, это киевскому режиму придётся бежать "впопыхах и как крысам".

Так, политик ответил на ранее обещанную украинской стороной "деоккупацию" полуострова и совет строить маршруты "для побега с украинской территории".

"Пусть задумаются о подготовке эвакуационных маршрутов для себя, когда придётся впопыхах, словно крысы, бежать из страны", — пояснил Константинов РИА Новости.

Политик подчеркнул, что подобные заявления Киева говорят о том, что у режима не всё "хорошо", по этой причине официальному Киеву стоит подготовить пути отхода для себя. С учётом того, что страна практически разорилась и наступать ВСУ некем и нечем.

"Они же из этой помощи практически открыто воруют, её прекращение равносильно для них потере смысла жизни. Чтобы помощь шла беспрерывно, нужны постоянные громкие заявления, иллюзия борьбы", — резюмировал Константинов.