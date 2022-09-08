Киев игнорирует все попытки республик ЛНР И ДНР установить диалог по гуманитарным вопросам, заявила омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
"В связи с тем, что с украинской стороны игнорируется попытка установить диалог по гуманитарным вопросам, я переадресовываю в адрес ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста — Прим. ред.) данные вопросы", — пояснила Сердюкова ТАСС.
Как подчеркнула омбудсмен, некоторые вопросы не терпят отлагательств, тем не менее киевский режим не волнует их решение.
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