Омбудсмен ЛНР: Киев игнорирует диалог по гуманитарным вопросам

Киев игнорирует все попытки республик ЛНР И ДНР установить диалог по гуманитарным вопросам, заявила омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

"В связи с тем, что с украинской стороны игнорируется попытка установить диалог по гуманитарным вопросам, я переадресовываю в адрес ООН и МККК (Международный комитет Красного Креста — Прим. ред.) данные вопросы", — пояснила Сердюкова ТАСС.

Как подчеркнула омбудсмен, некоторые вопросы не терпят отлагательств, тем не менее киевский режим не волнует их решение.