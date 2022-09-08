Украинская сторона выпустила по Донецку 35 снарядов за ночь, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Кроме того, под обстрел попала Горловка.
Как уточняется в информации, по Горловке было три "прилёта".
"Обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 1.50 — населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 3.39 — населённый пункт Нетайлово — населённый пункт Донецк", — говорится в сообщении.
Кроме того, "прилёт" натовских снарядов зафиксировали в Первомайском.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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