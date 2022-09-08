ВСУ выпустили 35 натовских снарядов по Донецку

Украинская сторона выпустила по Донецку 35 снарядов за ночь, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Кроме того, под обстрел попала Горловка.

Как уточняется в информации, по Горловке было три "прилёта".

"Обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 1.50 — населённый пункт Дылеевка — населённый пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 3.39 — населённый пункт Нетайлово — населённый пункт Донецк", — говорится в сообщении.

Кроме того, "прилёт" натовских снарядов зафиксировали в Первомайском.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.