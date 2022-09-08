Представители Пентагона уже в четверг, 8 сентября, планируют объявить о передаче киевскому режиму вооружений на 675 миллионов долларов. Об этом пишет The Washington Post.
Американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, отметил в интервью изданию, что Киев получит от США различную военную технику и боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Пентагон также поставит Киеву транспортные средства", — сообщил политик.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.