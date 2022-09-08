Штаб теробороны ДНР: за сутки пять человек получили ранения из-за обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки пять мирных жителей ДНР пострадали во время ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе теробороны республики.

По данным ведомства, один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную фугасную мину (ПФМ-1) "Лепесток", оставленную украинскими боевиками в Донецке. Сейчас с пациентом работают медики.

"С 08:00 7 сентября до 08:00 8 сентября пять жителей ДНР получили ранения", — подтвердили в штабе.