За прошедшие сутки пять мирных жителей ДНР пострадали во время ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в штабе теробороны республики.
По данным ведомства, один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную фугасную мину (ПФМ-1) "Лепесток", оставленную украинскими боевиками в Донецке. Сейчас с пациентом работают медики.
"С 08:00 7 сентября до 08:00 8 сентября пять жителей ДНР получили ранения", — подтвердили в штабе.
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