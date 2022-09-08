Нет сомнений в том, что бойцы из Донбасса и РФ одержат победу над национализмом. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Поздравляя жителей Донбасса с 79-й годовщиной освобождения от фашистских захватчиков, он подчеркнул: немецким солдатам не удалось покорить Донбасс, ведь противник столкнулся с жёстким сопротивлением. При этом Пушилин напомнил, что в 2014 году на ДНР и ЛНР снова "покусилась неонацистская нечисть".
По его словам, сегодня российские военнослужащие помогают Донбассу сражаться с киевским режимом.
"И нет ни единого сомнения в том, что мы победим", — указал глава ДНР.
Как отметил Пушилин, правда находится на стороне Донбасса и России.
Ранее он сообщил, что освобождение населённого пункта Кодемы позволит силам РФ и ЛДНР развивать наступление на Артёмовск.
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