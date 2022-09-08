Рогов: Запорожская АЭС в дальнейшем может быть законсервирована

Запорожскую атомную электростанцию в перспективе могут законсервировать. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В эфире радио "Комсомольская правда" он также допустил проведение холодной заморозки на Запорожской АЭС. Кроме того, представитель ВГА подчеркнул, что сейчас рассматривается ещё один сценарий — функционирование станции в привычном формате.

"Или произойдёт холодная остановка, или консервация, или продолжение работы станции", — отметил Рогов.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации добавил, что в случае закрытия Запорожской атомной электростанции многие жители Энергодара лишатся работы.

По его словам, это также нанесёт серьёзный удар по экономической системе и энергетической безопасности региона. Именно поэтому полная остановка работы ЗАЭС — это не самый лучший вариант дальнейших действий, заключил Рогов.