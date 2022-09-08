Эксперт Данилов: Польша заявляет о "войне с Россией", желая обновить технику

Власти Польши, заявляя о готовящейся "войне с РФ", рассчитывают на модернизацию арсенала за счёт Североатлантического альянса. Такое мнение выразил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Данилов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Варшава стремится улучшить свои военно-политические позиции. По его словам, эта страна создаёт картину борьбы с РФ, чтобы НАТО и ЕС начали укреплять восточные рубежи.

"Польша хотела бы на фоне украинского кризиса показать, что именно она теперь находится на фронте борьбы с "агрессивной Россией", — считает Данилов.

Кроме того, эксперт подчеркнул: поляки намерены избавиться от старых образцов военной техники, чтобы заменить их на новые типы вооружений. Он предположил, что Варшава планирует получить от НАТО системы противовоздушной и противоракетной обороны, самоходные и артиллерийские установки, а также танки.

Ранее замглавы Минобороны Польши Марцин Оцепа сообщил, что Варшава допускает возможность военного столкновения с РФ в ближайшие годы.