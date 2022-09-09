Бойцы российской армии всё чаще замечают, что боевики ВСУ находятся под воздействием психоактивных веществ и идут буквально в полный рост на пулемёты.
Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, солдаты гитлеровской армии добавляли в шоколад наркотики и выдавали их в виде таблеток нацистам Третьего рейха, иначе они бы не дошли почти до Москвы во времена Великой Отечественной войны.
Фашистские солдаты спали 2-3 часа, а всё остальное время шли или двигали рычаги танков, рассказал аналитик.
"Наши военнослужащие всё чаще и чаще свидетельствуют, что очень часто всушники идут в полный рост на пулемёты. Это говорит о том, что они под воздействием наркотиков. Это снимает их усталость и снижает чувство страха" — в интервью "Украине.ру" отметил обозреватель.
Киевская власть копирует гитлеровский режим во всём, подытожил Кнутов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.